Apenas três UPA’s (Unidade de Pronto Atendimento) terão pediatras em período integral neste sábado (18). A unidade de saúde da Moreninha terá atendimento infantil somente à noite.

As unidades do Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário atendem as crianças o dia todo. Já a UPA da Moreninha - região sul de Campo Grande, terá pediatra somente a noite. Confira a escala médica.

Confira