Neste sábado tem Natal Solidário para crianças do Jardim Canguru

Neste sábado, às 14h, acadêmicos do sétimo e oitavo semestres do curso de Medicina Veterinária da Uniderp promovem o Natal Solidário no Jardim Canguru, região sul de Campo Grande.

A ação social contará com a presença do Papai Noel, surpreendendo aproximadamente 70 crianças atendidas pela Escolinha Filhos da Misericórdia, que funcionava no contraturno do ensino regular na extinta comunidade Cidade de Deus, próximo ao aterro sanitário da região.

Na ocasião, os universitários promoverão uma tarde de atividades e de diversão, com brincadeiras e distribuição de cachorros-quentes e presentes. O evento acontecerá na Rua Jara, quadra 30, lote 45, Jardim Canguru.

"Quando o Natal se aproxima, o espírito solidário costuma se revigorar, por isso, mobilizamos um grupo para promover uma tarde de festa com muito carinho. Será um momento especial não só para a garotada, mas para nós, acadêmicos, também", explicou o aluno de Medicina Veterinária, Ewerton Freitas de Azambuja, um dos coordenadores da ação.