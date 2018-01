Nível do Rio Aquidauana continua a subir

Na manhã dessa sexta-feira (5), a profundidade do rio atingiu a marca de 5,30 metros.

A Defesa Civil segue monitorando a situação do volume das águas, mas conforme apurado anteriormente, apesar de estar acima do normal, que é de 5,0 metros, ainda não gera um estado de alerta geral para a região pantaneira.

De acordo com o site o Pantaneiro a Defesa Civil declarou que o caso não é emergencial e que por enquanto a situação não gera perigo, a equipe do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Carlos Camisão" seguem somando esforços para oferecer todo o suporte necessário para a população.