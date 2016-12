No apagar das luzes, Prefeitura entra com recurso para resolver problema de

Após doze dias com o aterro do Noroeste fechado, a procuradoria geral do Município entrou com recurso contra a decisão do juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos Coletivos e Individuais Homogêneos, David de Oliveira Gomes Filho, que determinou o fechamento do aterro de entulhos do Jardim Noroeste, na BR 163, neste mês.

A Prefeitura pede para que o juiz determine a reabertura do local por 90 dias, quando a próxima gestão pode dar início à realização das medidas necessárias para a regularização do aterro. A administração municipal deveria ter regularizado a situação desde 2011, quando firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS).

A ação é uma reivindicação dos "caçambeiros", que ficaram sem local para descarregar as caçambas e cobram soluções imediatas para voltarem a trabalhar. Neste mês. os trabalhadores realizaram diversos protestos, em frente à Prefeitura Municipal de Campo Grande e ao aterro.

O trabalhador Bruno Brito afirma que o clima é de expectativa e indignação."Estamos aqui no aguardo, pode ser que a decisão saia ainda hoje", disse. Brito também reclamou da demora da Prefeitura em tomar alguma medida. "Apenas depois de doze dias fizeram isso".