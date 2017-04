No Canguru, 272 famílias recebem chaves de casas novas

O Residencial Jardim Canguru foi inaugurado em solenidade com a presença dos beneficiários e diversas autoridades do setor público e privado do Estado. As 272 famílias que aguardavam, há pelo menos 2 anos pelo empreendimento, receberam emocionadas as chaves de seus imóveis.

A Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) indicou toda a demanda de contemplados, segundo os critérios estabelecidos pelo Programa Mina Casa Minha Vida, do Governo Federal. Foram aplicados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) da União e contrapartidas da Prefeitura e Governo do Estado.

Durante a cerimônia, cinco famílias receberam as chaves em alusão às demais que também receberam suas unidades habitacionais ainda pela manhã. Representante dos moradores do Jardim Canguru, Juliana Vieira de Carvalho, agradeceu pelo empenho da prefeitura em desburocratizar vários entraves que impediram o empreendimento de ser inaugurado por mais de 1 ano e meio. “Hoje a gente conseguiu e estaremos dentro da nossa moradia. É um sonho realizado”, constatou, muito comovida.

Para o prefeito Marcos Trad, a parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado simboliza o respeito pela população. “Essa entrega não é mais do que a nossa obrigação. Mais de mil pessoas já poderiam estar morando aqui há pelo menos dois anos. Há de se destacar que a cidade não é de uma pessoa. Ela é construída sem um partido político definido. Eu e o governador, em quatro meses, destravamos um projeto que estava parado há 1 ano e 9 meses. São mais de mil pessoas aqui felizes e a parceria entre Prefeitura e Governo não vai parar por aqui”, destacou.

Muito aplaudido, o prefeito reafirmou o compromisso de reassentar, junto com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, as 327 famílias oriundas da comunidade Cidade de Deus. O governador Reinaldo Azambuja destacou a importância da parceria entre os diversos entes do Poder Público municipal e estadual. “Quando construímos boas parcerias, beneficiamos as pessoas. Teremos outros investimentos nesta união, município e estado, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e buscar oportunidades para que mais cidadãos de Campo Grande tenham acesso a uma moradia digna.”

O superintendente do Branco do Brasil – agente financeiro do Residencial Jardim Canguru – Gláucio Zanettin Fernandes, também fez suas considerações. “É gratificante o BB faz parte dessa transformação. Que sejam muito felizes na nova residência de vocês, fizeram por merecer e sejam bem vindos a ela e ao Banco do Brasil”.



Valquíria Vasques Corrêa estava na fila para receber as chaves do seu novo apartamento localizado no bloco 4 do Jardim Canguru. Acompanhada dos dois filhos, de 4 e 5 anos, disse que não continha a felicidade. “Estou há muitos anos aguardando a minha vez. Fiz o cadastro na EMHA em 2002 e sei o quanto vale a pena esperar”, ressaltou. Marli Chaves, 60 anos, acompanhada do companheiro, Nicanor Ribeiro, que é cadeirante, estava em lágrimas. “A luta foi muito grande. Mas fomos muito bem recebidos por todos da EMHA e do Banco do Brasil. Não consigo parar de chorar porque a emoção é grande demais.”