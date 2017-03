No Centro de Campo Grande, 200 estabelecimentos comerciais estão fechados

Pesquisa foi feita no quadrilátero entre as ruas Rui Barbosa e Calógeras, e as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso

No quadrilátero central de Campo Grande, entre as ruas Rui Barbosa e Calógeras, e as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso, existem 200 estabelecimentos comerciais fechados, é o que aponta o levantamento entre os meses de fevereiro e março pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

As ruas Calógeras, 14 de Julho e Rui Barbosa foram as que registraram maior número de estabelecimentos fechados, com 27, 26 e 23 respectivamente. A pesquisa, porém, não contabilizou os prédios com salas comerciais, o que pode tornar o número ainda maior.

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), o número de empresas fechadas em 2016 cresceu 21% em relação ao ano anterior, quando 2.191 empresários tiveram que encerrar suas atividades no estado. Em 2016 o número saltou para 2.670, sendo 245 empresas falidas somente em dezembro.

Segundo o presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro o cenário é reflexo do descaso e da demora do setor público em fazer os investimentos na região. “É necessário revitalizar o Centro. Nos últimos seis anos, a falta de investimentos aliada aos altos custos com aluguéis, elevada carga tributária e queda no poder de compra dos consumidores contribuíram fortemente para que diversas empresas fechassem as portas na Capital”, contribuiu.