O presidente da Famasul, Maurício Saito, acaba de protocolar no Comitê de Gerenciamento de Crise, documento solicitando, ao Governo de Mato Grosso do Sul, a redução da alíquota do ICMS, de 17% para 12%.

A reunião aconteceu na tarde desta segunda-feira (28), na Fiems, com a presença de representantes de todos os setores. A proposta deve ser aprovada e será uma das medidas apresentadas ao governo.