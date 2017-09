Na quarta edição do Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários reabilitados do INSS (Dia D), nesta sexta-feira (29), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab -MS) em parceria com empresas da Capital, disponibilizam 52 vagas exclusivas para a ação.

Dentre as oportunidades disponíveis destaque para duas vagas para técnico de enfermagem, com ensino médio e curso técnico, mesmo sem experiência. Salário de R$ 1.300,25, acrescido de vale-transporte, adicionais de insalubridade e assiduidade, auxílio creche e assistência médica.

Há também seis oportunidades para porteiro. Não é preciso experiência, mas exige-se ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.300,00, acrescidos de vale-transporte, vale-alimentação (R$ 340,00) assistências médica e odontológica e seguro de vida.

A Funtrab oferece cinco vagas de auxiliar de almoxarifado para receber e conferir entrada e saída de matérias, dentre outras atividades. A empresa contratante exige experiência e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.100,00 mais vale-transporte.

Também estão disponiveis duas vagas para recepcionista de hospital. Para a vaga é preciso ter ter experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.130,95, acrescido de vale-transporte, cesta básica, auxílio creche e assistências médica e odontológica.

Além dessas vagas há outras disponíveis no sistema, os interessados podem comparecer na Funtrab, com Carteira de Trabalho, RG, CPF e no caso de beneficiário reabilitado, levar também o certificado emitido pelo INSS.