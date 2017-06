No dia mais frio do ano, temperatura mínima é de 4°C em MS

A sexta-feira (2) amanheceu com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul. Na capital os termômetros marcam 9ºC, com sensação térmica de 8°C. Em Dourados, no sul do Estado, o dia amanheceu com termômetros marcando 8°C.

As temperaturas continuam em declínio durante o dia. Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 8°C e máxima é de 24°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 4°C e a máxima não passa de 28°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) uma massa de ar de origem polar acentuou a queda da temperatura. A sexta-feira amanhece com baixas temperaturas, as mínimas do ano.

Recordes

O ar gelado foi sentido na quinta-feira (1º), em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a temperatura mínima nesta quinta-feira foi de 12,1°C, igualando o recorde já registrado em 28 de abril. A temperatura máxima foi de apenas 19,1°C, a mais baixa do ano. O recorde anterior de menor máxima era 21,6°C, em 31 de maio.