No feriado de Natal, passagem de ônibus é R$ 1,48

Os campo-grandenses que precisarem usar o transporte público no feriado do Natal, dia 25 de dezembro, vão economizar mais de R$2,00. O valor da tarifa da passagem do ônibus será de R$ 1,48.

De acordo com o decreto 13.342, publicado no dia 1° de dezembro no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), em datas especiais a passagem terá um desconto de 40% do valor da tarifa convencional, que foi reajustada para R$ 3,70.

Para Yngrid Soares, que usa o transporte público diariamente, a redução o desconto é importante. No dia 25 a jovem vai usar o ônibus para ir até o Terminal Rodoviário da Capital.

"Eu vou viajar e para chegar a Rodoviária vou usar o transporte público e essa redução é um beneficio enorme", afirmou.

Reajuste

No início de dezembro o valor da passagem de ônibus teve aumento de R$0,15. A tarifa passou de R$ 3,55 para R$ 3,70 nos ônibus comuns, e de R$ 4,35 para R$ 4,50 nos ônibus executivos.

De acordo com a Prefeitura da Capital, a passagem teve a menor correção inflacionária dos últimos 12 anos, de 4,23%. O reajuste segue a cláusula contratual firmada pela administração municipal com o Consórcio Guaicuru, de outubro de 2012.