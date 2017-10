No fim de semana, criançada tem arte e contação de historinhas no Sesc

No mês das crianças, a programação infantil do Sesc é especial. Em Campo Grande, neste sábado (14), haverá Ateliê das crianças a partir das 15 horas no Sesc Morada dos Baís. A programação é gratuita.

Podem participar crianças maiores de seis anos acompanhadas de seus responsáveis. Quem ministra a oficina é Pedro Maia e Tamara Prantl Ribeiro. O material necessário para atividade deste sábado é 1 lápis grafite comum; 1 borracha; 1 apontador; 1 tinta acrílica amarela; 1 tinta acrílica vermelha; 1 tinta acrílica azul.

Depois, às 17 horas, imaginação ao vento, com a contação de histórias por Michelly Dominiq.

Corumbá

No Sesc Corumbá, às 17 horas a divertida contação “Até as princesas soltam pum”, de Ilan Brenman e Ionil Zilberman. Laura é uma garotinha bem curiosa e uma das questões que mais a intriga é saber se as princesas soltam ou não pum. Mesmo diante da realidade, Laura descobre que as princesas dos contos de fadas continuam a ser as mais lindas princesas.

Às 18 horas, o Cine Clubinho exibe “O conto da princesa Kaguya”. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.