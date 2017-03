No interior da Bahia, grupo explode agência e troca tiros com a polícia

Na madrugada desta segunda-feira (20), na cidade de Irecê, no norte da Bahia, um grupo de homens armados explodiu uma agência bancária e trocou tiros com a Polícia Militar. De acordo com reportagem do G1 BA, os assaltantes conseguiram fugir.

O delegacia, Roberto Leal, relatou em entrevista ao portal que “cerca de 30 homens chegaram na cidade. Uma parte cercou o banco e ruas próximas. Outros grupos foram para a delegacia e batalhão, cercaram também e atiraram para cima. Explodiram a parte lateral do banco, usaram grande quantidade de explosivos”.

Segundo informações da reportagem a ação teve início por volta de meia noite e durou cerca de 20 minutos, os moradores da cidade acordaram assustados com o barulho da explosão e dos tiros.

Um dos assaltantes foi baleado, mas conseguiu fugir, nenhum policial ficou ferido. De acordo com a reportagem um veículo foi roubado e outro foi incendiado na estrada de acesso a cidade de Canarana.