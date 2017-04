Concessionária não informou o motivo da queda do fio de alta tensão

Um fio de alta tensão se rompeu no bairro Oiti em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande, e matou um cachorro eletrocutado que passava pelo local. De acordo com o site Rádio Caçula, o fato deixou os moradores apreensivos com o perigo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área até a chegada dos funcionários da concessionária responsável pelo serviço. A equipe desligou a corrente e realizaram o reparo na rede. A empresa não informou o motivo da queda do fio. (com Rádio Caçula)