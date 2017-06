No mês de festas juninas, Corpo de Bombeiros dá dicas de segurança

O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas. Para não atrapalhar a diversão, o Corpo de Bombeiros Militar faz um alerta sobre os riscos de brincadeiras que podem resultar em acidentes e tragédias. Os incêndios provocados por balões e fogos de artifício causam grandes danos à sociedade e ao meio ambiente.

Seguem as dicas de segurança:

Cada tipo de produto pirotécnico é classificado de acordo com o seu poder de explosão ou queima. Essa classificação está adequada à idade do usuário de acordo com a Norma Técnica n° 30. Todo produto deve possuir na embalagem sua classificação.

Recomenda-se acompanhamento de adultos na venda autorizada de produtos pirotécnicos de classes A e B às crianças e adolescentes, com devidas recomendações de segurança.

Crianças devem ser orientadas sobre uso de bombinhas, quanto ao risco explosões próximas aos olhos, causando ferimentos graves.

Adultos devem soltar foguetes utilizando extensores para que a mão fique afastada do foguete e não usar fogos em ambientes fechados e não apontá-los para pessoas ou janelas.

Cuidado com as fogueiras e jamais realimente o fogo com álcool. A garrafa pode explodir.

Não deixe caixas de fósforos ou isqueiros ao alcance das crianças. A atração que o fogo exerce sobre elas pode resultar em graves queimaduras.

Não tente acender fogos que falharem.

Dispare os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, e veja se não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades.

Tenha sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados, ou aqueles que falharam, para não haver risco de novas explosões.

Confira sempre o certificado de garantia do foguete.

Nunca associe bebida alcoólica ao uso de fogos.

Não deixe crianças por perto ao acender fogos.

Não solte balão. Além de ser crime ambiental, também pode causar incêndio em residência, matas, curtos-circuitos, além de derrubar aeronaves.

Não solte fogos perto da rede elétrica. Eles podem causar rompimento de cabos e acidentes.

Não monte a fogueira embaixo da rede elétrica. O fogo ou excesso de calor pode danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia.

Não faça ligação clandestina de energia. As pessoas que fazem ligações clandestinas correm riscos de sofrer choque e ainda prejudicam a qualidade da energia de seus vizinhos por causa da interferência na rede.

Não coloque enfeites perto da rede elétrica.

Não utilize materiais condutores de eletricidade, como fitas metalizadas, papel alumínio ou laminado e arames para prender bandeirolas e enfeites. Utilize sempre barbante comum ou fitilho plástico.

Não se aproxime ou toque na rede elétrica.

Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica, informe à Empresa de Energia.

Soltar balões é crime e é uma brincadeira de altíssimo risco, especialmente se o balão entrar em contato com um fio energizado ou cair dentro de alguma subestação. Nesse último caso, há riscos de explosões.

Na hora de fazer a instalação elétrica de seu arraial, palco ou barraca, procure um profissional capacitado para fazer o serviço. Fique atento às recomendações do Corpo de Bombeiros Militar.

Em caso de queimadura, coloque a área atingida em água corrente até o alívio da dor, não usar nenhuma pomada ou substância sobre a lesão. Ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar 193.