No Paraná, PF troca tiros com supostos envolvidos em roubo milionário no Paraguai

Na tarde desta segunda-feira (24) policiais federais trocaram tiros com bandidos fortemente armados as margens do Lago de Itaipu em Itaipulândia, município do estado do Paraná. De acordo com informações a suspeita é de que os homens teriam, participado do roubo de cerca de R$ 120 milhões na empresa de transporte de valores Prosegur na madrugada desta na cidade paraguaia de Ciudad Del Este.

As primeiras informações dão conta de que os criminosos foram surpreendidos pela equipe da PF enquanto embarcavam em um veículo para fugir, ocorrendo então uma intensa troca de tiros. A empresa foi alvo de bandidos nesta madrugada. Estima-se que cerca de 50 homens participaram da ação criminosa.

Policiais de toda a região estão em alerta e diversas equipes foram deslocados à Itaipulândia para reforçar o policiamento.