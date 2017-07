No primeiro semestre, PM apreende mais de 60 toneladas de drogas

Nos primeiros seis meses de 2017, a Polícia Militar apreendeu 62,8 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul. A quantidade representa 37% das apreensões realizadas pelas forças de segurança estaduais em acções preventivas e repressibas nos 77 municípios do Estado.

Ao todo, foram retiradas de circulação 169,8 toneladas de entorpecentes por todos os órgãos da Secretaria de Segurança Pública . No ano passado, de janeiro a dezembro, o Estado tirou de circulação 296 toneladas de drogas, desse total, a PM apreendeu 46%(135, 2 toneladas), o que mostra a efetividade das ações da instituição, como abordagens, barreiras e operações.

De acordo com o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, as ações de combate ao tráfico continuarão enérgicas em todo o estado. “ As abordagens a pessoas e veículos, principalmente em rodovias, garantem um combate efetivo ao tráfico e resultam em grandes apreensões como mostram os números, a PMMS tem feito a sua parte”.