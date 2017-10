No RS Alunos do Sesi da Capital destacam aprendizado durante Maratona de Química

Os oito alunos da Escola do Sesi de Campo Grande que viajaram para Gramado (RS), onde participaram da 2ª fase da 25ª Maratona de Química, que começou na quinta-feira (26/10) e terminou nesta sexta-feira (27/10), destacaram que o conhecimento adquirido durante os dois dias de evento será levado para toda a vida. Durante a competição, além da prova - em que tiveram de observar a demonstração de três experimentos químicos realizados por especialistas e responder um caderno de perguntas sobre o que foi apresentado -, os alunos assistiram a diversas palestras.

Na avaliação da professora Enilda de Oliveira Carvalho, que leciona a disciplina de Química na Escola do Sesi da Capital e embarcou com os alunos, participar do evento já foi motivo de orgulho. “Como foi a primeira vez que eles participaram de uma competição, acredito que foi uma experiência muito válida para o crescimento profissional e pessoal”, declarou.

A aluna Bianca Lole Freitas, destacou a experiência e o aprendizado. “Foi minha primeira experiência em uma competição de Química desse tamanho e para mim o mais importante foi o conhecimento que tive a partir das palestras. Agradeço ao Sesi para me proporcionar isso e por confiar em mim para representar a escola”, salientou.

A aluna Rebeca de Almeida Bernardes ressaltou que o conhecimento adquirido será para toda a vida. “Foi uma experiência muito boa e uma oportunidade de aprimorarmos nossos conhecimentos. As palestras nos ajudaram muito a pensar sobre o futuro da Química e como essa disciplina precisa de maior valorização”, disse.

Para o aluno Luan Victor Bispo Falcão, participar da Maratona foi uma experiência única. “Mesmo não estando entre os mais se destacaram, o que importa é o conhecimento que adquiri. Estar entre os 40 classificados para a 2ª fase já é incrível. Agora aguardamos por novas oportunidades, porque já sabemos como agir para um futuro melhor da disciplina de Química”, afirmou.

Já a aluna Nicolle Anália Calves e Chaves destacou as palestras como o maior diferencial do evento. “Amei todas as palestras, mas a que mais me chamou atenção foi de um professor de Química, que nos incentivou a escolher a carreira que mais gostarmos, inclusive Química. Para mim, foi a mais legal!”, finalizou.