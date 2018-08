Os Correios lucraram R$ 111 milhões somente no segundo trimestre deste ano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17), e é o melhor resultado desde 2014, e mais que o dobro em relação ao registrado no mesmo período de 2017.

De acordo as informações do Estadão, parte da melhora se deve em por conta do aumento no transporte de encomendas (18,2%), que aponta maior margem de resultado. Em 2017, no mesmo período, o segmento postal caiu 4,7%.

Conforme o site de notícias, as receitas operacionais do primeiro semestre deste ano, chegaram a R$ 9,2 bilhões, contra R$ 8,6 bilhões do mesmo período do ano passado.

"Neste ano, devemos mostrar lucro operacional. Talvez não consigamos um balanço tão bom quanto o do ano passado, mas quando expurgamos os resultados do acordo, já vemos uma melhora

significativa. Nosso objetivo é chegar ao fim do ano com as contas equilibradas e tendência de crescimento. Creio que fecharemos no positivo", disse o presidente do Correios, Carlos Fortner.