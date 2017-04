No semáforo, amigos pedem doações para pagar tratamento de criança com câncer

Na tarde desta segunda-feira (24) amigos próximos dos pais do pequeno João Neto, de apenas cinco anos realizaram um blitz solidária no cruzamento da Rua Alagoas com a Avenida Afonso Pena. O objetivo é arrecadar dinheiro para pagar o tratamento do menino em Boston, nos Estados Unidos.

João Neto luta contra o câncer desde muito novinho. Ele nasceu com um teratoma na região sacro-coccígea que após cirurgia feita, quando tinha 3 meses de vida, foi retirado. Passados quatro anos ele foi diagnosticado com um severo câncer que já tinha metástase no pulmão e outro na coluna, em estágio bem avançado.

A a família de João se mudou então para Barretos, em São Paulo, para iniciar seu tratamento em um Hospital de referência em tratamento quimioterápico infantil. Durante o tratamento enfrentou mais cirurgias, dezenas de quimioterapia e três transplantes de medula. Agora João precisa continuar esse tratamento em Boston, nos Estados Unidos. É uma recomendação médica para que o câncer não volte e para que ele possa sorrir novamente.

Nos Estados Unidos o menino precisa passar por uma Radioterapia em Prótons, que custa 200 mil dólares. O tratamento impede que seu câncer volte pela terceira vez. Diante disso, amigos e familiares vem se mobilizando para arrecada dinheiro e ajudar no custeio do tratamento.

Oos pais criaram uma página nas redes sociais em busca de doações, mas também de orações para a recuperação da criança. Na página do Facebook, eles contam a história do pequeno João Alberto Neto, para que os pedidos por contribuição cheguem a um maior número de pessoas.

Doações podem ser feitas nas seguintes contas:

Banco do Brasil

Agência: 6621-4

C/C: 12179-7

CPF: 055.529.251-73

João Alberto Gomes e Silva Neto

Caixa Econômica Federal

Agência: 2228 OP: 013

C: 34628-1

CPF: 034.131.081-66