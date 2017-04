No Sesc das crianças, oficinas de arte, contação e cinema de graça

Diversão é o que não falta para o público infantil no Sesc e com programação gratuita. No Sesc Morada dos Baís, as ações ocorrem sempre aos sábados, neste, 08 de abril, começa com a Oficina Arte Brasileira para Crianças, inspirada na arte de Rodrigo Andrade.

A oficina tem início às 15 horas, só é preciso levar o material - tinta guache diversas cores, pincel chato nº20 e uma tela 30x40cm. Nas telas do pintor Rodrigo Andrade, a sensação de que podemos pegar a cor com as mãos. Em seu trabalho, usa grossas camadas de tinta em forma de retângulos círculos e outras formas geométricas coloridas sobre um fundo branco, fazendo com que a massa de cor pareça flutuar sobre a tela. Em outras obras, pinta grandes telas a partir de fotografias de paisagens de natureza ou paisagens urbanas, em que usa as máscaras de estêncil como moldes para as massas de cor, criando, assim pontes, arbustos montes, cidades inundadas, além de efeitos de luz, como estrelas e postes iluminados.

Depois da oficina, às 16 horas, é hora de contação de história com o Grupo Prosa e Segredo e para encerrar o circuito de diversão, o Cineclubinho exibe às 17 horas “Meu Amigo Totoro”.

Mei, é uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal, que a leva à um lendário espírito da floresta, conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital, e seu pai, divide o tempo entre dar aulas na faculdade e cuidar de sua mulher doente. Quando Mei, tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta, e só o grande e fofo Totoro, pode ajudar a menina a achar o caminho de volta para casa.

Corumbá

No Sesc Corumbá, o Cineclubinho também exibe “Meu Amigo Totoró” na quinta-feira (06) e no sábado (08), às 17 horas.

Antes do cineminha, no sábado, às 16 horas, a criançada pode participar da primeira “Ciranda de Contação”. O conto que vai inspirar as atividades é o clássico “Barba Azul”, de Charles Perrault. Um homem muito rico e poderoso que vivia sozinho num grande palácio. Chamavam-lhe Barba Azul porque tinha uma longa e estranha barba azul-escuro. Como as vagas são limitadas, é preciso se inscrever com antecedência na unidade e também é necessário levar o material para participar da oficina, que são recortes de revista e de tecido. O oficineiro será Salim Haqzam.

“O intuito é promover nas crianças o gosto pela leitura, pelo teatro e ainda a interação sociocultural entre elas com atividades lúdico-imagéticas relacionadas à historinha contada”, explica a gerente da unidade, Thayná Cambará.

A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms