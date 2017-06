Noites serão frias essa semana

A chegada de uma massa de ar frio, acompanhada por uma frente fria em Mato Grosso do Sul derruba as temperaturas durante o final de semana. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam baixas durante a próxima semana.

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens em Campo Grande e no interior do Estado nesta sexta-feira (30). O final de semana começa com tempo seco e a umidade relativa do ar pode chegar a 20% no Estado. O índice abaixo de 30% é considerado situação de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas aumentam durante o dia, mas caem drasticamente a partir da tarde, com temperaturas mínimas ocorrendo à noite.

Na Capital, a sexta-feira (30) começou com os termômetros marcando 20°C. A temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 30°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a mínima é de 13°C.