Nos bairros, Funsat Itinerante encerra março com cerca de 200 atendimentos

O programa Funsat Itinerante encerrou o mês de março com mais de 180 atendimentos nos bairros Estrela do Sul, José Abrão e Coophatrabalho. Nos bairros, os moradores tiveram acesso aos serviços ofertados pela agência, como: habilitação ao seguro-desemprego, confecção de Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para pessoas com deficiência.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, frisa a importância do programa que leva os atendimentos aos bairros, aproximando a população mais carente dos serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho. “Este é o objetivo deste programa. Ir ao encontro das pessoas que por alguma dificuldade não conseguem ir à agência de emprego em busca de trabalho”, frisa.

No bairro Estrela Do Sul localizado, foi a primeira vez que a Funsat esteve presente, levando os serviços oferecidos da agência. Foram mais de cinquenta trabalhadores atendidos na região. Já no bairro José Abrão e no Coophatrabalho foram mais de cem atendimentos.

“Atendemos a reivindicações ofertando oportunidades de emprego. Vamos retornar à esses bairros trazendo mais oportunidades aos moradores”, finaliza Cleiton Franco.