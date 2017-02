“Nós herdamos uma pasta com dívidas”, diz secretário de saúde em prestação de contas

Fornecedores de medicamentos e materiais básicos de saúde estavam sem receber desde julho do ano passado

Durante a audiência pública da Câmara Municipal para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) referente ao 3º quadrimestre de 2016, na última sexta-feira (24), o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, ressaltou que assumiram a pasta com dívidas.

“Nós herdamos uma pasta com dívidas importantes, o que, consequentemente, refletiu no atendimento à população. Tivemos que tomar algumas medidas enérgicas já nos primeiros dias da nossa administração para tentar reverter parte deste quadro. Essa má gestão hoje é visível. A questão da falta de medicamentos e materiais básicos nas unidades de saúde são exemplos”, ponderou.

O secretário lembrou que fornecedores estavam sem receber desde julho do ano passado, o que eventualmente prejudicou o abastecimento. Segundo Vilela, a perspectiva é de que a maioria destes problemas sejam sanados ainda no segundo semestre deste ano. Conforme o secretário, a Secretaria de Saúde tem um passivo de cerca de R$20 milhões.

O secretário fez apresentou as despesas e receitas aplicadas nas ações e serviços públicos de saúde durante o período compreendido e explicou que a atual gestão teve muita dificuldade em levantar tais dados, tendo em vista que não houve uma cooperação da antiga administração.

“Estamos esperançosos de que iremos conseguir adequar essa situação até julho. Vamos praticar uma gestão séria e responsável em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e também com a Controladoria do município para que a gente possa começar a caminhar”, finalizou.