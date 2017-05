Nos Jecs as competições chegam a reta final com definições do feminino de Vôlei e Futsal

A competição dos 32º Jogos Escolares Campo-grandenses se aproxima do fim, com as finais do Voleibol e Futsal feminino, de hoje até quarta-feira (31). Após estas provas faltarão apenas o Futsal masculino e o Basquete 3×3, das 15 modalidades disputadas no campeonato em 2017.

Nesta segunda-feira (29) acontecem as semifinais femininas de voleibol, no ginásio do Instituto Mirim. Às 14h jogam Raul Sans de Matos contra Joaquim Murtinho, e em seguida disputam Colégio Adventista contra Instituto Federal de MS. As ganhadoras disputarão o 1º lugar e os times que perderem disputará a vaga de 3º colocado. A final do voleibol acontece na terça-feira (30) 14h no ginásio do Instituto Mirim.

Já no masculino as finais acontecem na quarta-feira (31). Na disputa de 3º lugar estão os times do Joaquim Murtinho e Dolor Ferreira de Andrade, e para a definição de campeão os times que se enfrentam são: Maria Constança e Clarinda de Aquino.

Futsal

No Futsal as partidas acontecem nesta segunda-feira (29), no ginásio do Moreninho, com as semifinais femininas a partir das 13h30. Quatro times buscam a classificação para a final. O primeiro jogo será entre 11 de Outubro e Lino Vilachá, e às 14h será a vez da Raul Sans de Matos enfrentar a escola José Maria Rodrigues.

A definição da campeã feminina será realizada nesta terça-feira (30), no ginásio do Oswaldo Tognini. Já as provas do futsal masculino seguem até dia 12 de junho, quando acontecerá a final e última partida da competição.

No sábado (3) acontecerão às partidas do Basquete 3×3, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, às 13h30h. O encerramento da modalidade marca o fim dos esportes individuais.

Promovido pela Prefeitura e organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os 32º Jogos Escolares reuniram mais de 2mil atletas entre 12 a 17 anos, que disputaram os 32º Jogos Escolares Campo-grandenses, desde o dia 27 de abril. O encerramento será no dia 12 de junho. A programação completa dos Jogos Escolares e os resultados pode ser vista no site (http://www.capital.ms.gov.br/funesp/32o-jogos-escolares-campo-grandenses-2017/).