Nos primeiros cinco meses do ano, número de acidentes cai 14,8%

De janeiro a maio deste ano, o número de acidentes no trânsito de Campo Grande caiu 14,8%, em comparação com o mesmo período de 2016. Foram 3.959 colisões, contra 4.649 registradas no ano passado. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Também houve redução na quantidade de acidentes com vítimas, de 2.393 registros nos cinco primeiros meses de 2016 para 2.053 no mesmo período de 2017 – queda de 14,2%. Entretanto, o número de mortos no trânsito da capital teve aumento no período analisado. Foram 35 vítimas fatais, contra 27.

As estatísticas revelam que os acidentes deste ano foram mais graves, mesmo sendo registrados em menores quantidades. Diversos fatores levaram a essa análise, mas o principal deles é o excesso de velocidade e a falta de atenção, explica do diretor-presidente do Detran, Gerson Claro.

“Não podemos comemorar a redução, infelizmente os números e a gravidade dos acidentes são preocupantes. Apesar de toda a mobilização e o trabalho contínuo educativo do Detran, ainda temos muito que fazer, e a sociedade precisa mudar o seu comportamento perante o trânsito”, ressalta.

Para combater o índice de acidentes com mortes e dar segurança viária na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja destaca o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade civil.

“Temos feito muitos investimentos na área de engenharia de trânsito, educação, inteligência. Nossas campanhas educativas e o comprometimento dos motoristas já reduziram em 33% o número de acidentes no Estado de 2013 para cá. Mas esse número ainda está muito aquém do que desejamos. Por isso, o engajamento da sociedade como um todo nesse movimento fez e fará toda a diferença por um trânsito mais seguro”, afirma.

Maio Amarelo

O mês de maio foi de alerta para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres de todo o mundo devido ao movimento Maio Amarelo, que este ano teve a temática #Minhaescolhafazadiferença. A campanha marcou a mobilização em prol da diminuição dos índices de acidentes e mortes no trânsito.

Em Mato Grosso do Sul, o movimento educativo atingiu mais de um milhão de pessoas, através de palestras, gincanas educativas e blitz informativas, ou seja, de ações desenvolvidas em todos os municípios. Mesmo assim, o Detran alerta sobre a importância do pensamento coletivo e sobre a conscientização em busca de um trânsito mais humano e gentil.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quarto colocado em número de mortes, registrando cerca de 47 mil vítimas fatais no trânsito por ano. Em Campo Grande, de acordo com dados do Detran-MS, de 2013 a 2016, por exemplo, o total de mortes caiu de 116 para 82.