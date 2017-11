Nos últimos dias para adesão ao Refis Prefeitura reforça equipe

Quem ainda não aproveitou para negociar seus débitos com a Prefeitura de Campo Grande tem até esta quinta-feira, 30 de novembro, para garantir os descontos de até 85% nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 75% nas multas. Exceção para multas de trânsito.

O contribuinte que ainda preferir optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em seis vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

É o caso do músico Hílton Santana. “Eu devia o IPTU de 2014, 2015 e 2016. O valor total da dívida era de R$ 10 mil. Com os descontos, mesmo parcelado, vou pagar R$ 5,5 mil. Para mim este valor esta sensacional, porque eu não teria como pagar sem os descontos”, disse.

O músico ainda disse achar importante quitar as dividas para que o Município possa investir na cidade. “O prefeito Marquinhos Trad está fazendo o possível, todos nós queremos o melhor para a cidade. Acredito que ele vai aplicar bem o dinheiro”, disse.

Quem também optou pelo parcelamento foi Alex Willian, atendente de conveniência. O jovem connta que o IPTU da casa dos anos de 2002 a 2004 estavam em atraso. “Devíamos quase R$ 3 mil, e estávamos juntando para pagar o ano que vem. Com esse desconto o valor caiu para R$ 1,9 mil, o que nos permitiu parcelar e pagar agora”, disse.

Neste último mês do Refis, cerca de 13 mil contribuintes passaram pela Central do IPTU. A meta da Prefeitura é arrecadar R$ 38 milhões, no primeiro mês, 25 mil contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. A Prefeitura arrecadou R$ 27.102.253,84 nesta etapa.

Nestes três últimos dias do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está reforçada e à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500, Centro.