“Nossa cidade está disposta a fazer a diferença”, diz primeira-dama

Liderado pela presidente do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), primeira-dama Tatiana Trad, a 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC reuniu centenas de campo-grandenses neste sábado (6), em prol das pessoas que mais precisam.

A primeira-dama destacou a importância de ações como esta. “Este evento é mais uma amostra de que nossa cidade é realmente disposta a somar força para fazer a diferença”, declarou.

Com apoio das 45 madrinhas do evento, 1,2 mil camisetas foram vendidas, a renda será revertida, por exemplo, para a compra de seis mil cobertores para a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social. “A questão social é algo que está no meu coração, que faço com amor, fraternidade e isso faz a diferença. Eu agradeço o apoio das 45 madrinhas porque foi um sucesso de venda”, declarou a primeira-dama.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu a dedicação de toda sociedade, ponderando que ninguém trabalha sozinho. “Com apoio de todos, vamos atingindo nosso objetivo, que é diminuir a desigualdade social. São pessoas que Deus deu prosperidade material e hoje estão ajudando a quem mais precisa”, declarou.

A vice-prefeita Adriane Lopes também agradeceu autoridades, madrinhas, empresários e todos os que contribuíram para ajudar no evento, seja na organização ou na compra de uma camiseta, que era o ingresso para a feijoada. “Muito obrigado a todos. Fazer o bem faz bem ao coração”, agradeceu.

Vinculado ao gabinete do prefeito, o Fundo de Apoio à Comunidade tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados, e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.