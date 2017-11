Nossa missão é realizar os sonhos de Ruiter para Corumbá, afirma Azambuja

Por volta das 15 horas de quarta-feira (1), o governador Reinaldo Azambuja chegou à sede do Corumbaense Futebol Clube, onde estava sendo velado o corpo do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, falecido na madrugada do mesmo dia após complicações no pós-cirúrgico. Visivelmente abalado, o governador confortou a família, os amigos e a população que, ainda incrédula, acompanhava a cerimônia.

“Primeiro quero dizer da tristeza de todos nós pela perda precoce desse amigo. Ruiter é um amigo de todos nós e um corumbaense apaixonado pela cidade. Sem dúvida, o primeiro legado que ele deixa para todos nós é exatamente essa paixão por Corumbá”, afirmou o governador de Mato Grosso do Sul.

“Falei com a Beatriz, com a Rafaela e o Rodrigo, com a mãe e os familiares do Ruiter. Dei primeiramente o conforto pela perda precoce, difícil para todos nós, mas disse que Deus sabe o que faz. Ele traça um destino para todos nós aqui na terra e deve ter uma vida além para que, quando Ele solicita, a gente tem que ir”, continuou Reinaldo, bastante emocionado.

Conforme descreveu Azambuja, Ruiter transpirava essa vontade de realizar as coisas para melhorar a vida das pessoas que vivem na cidade. “Desde o primeiro momento que ele ganhou essa eleição e começou a fazer as tratativas com a gente, ele sempre demonstrava essa energia, essa vontade de realizar, de entregar dias melhores à população”, assegurou.

“Nossa luta agora é fazer as entregas que pactuamos com Corumbá, continuar as obras planejadas, continuar as ações planejadas para podermos transformar o sonho dele em realidade, trazendo esse legado que ele sonhou para o povo corumbaense. Não tenho dúvida que essa hoje é nossa grande missão: transformar os sonhos que ele teve para Corumbá em realidade, que com certeza darão dias melhores a essa população”, prosseguiu o governador, que concluiu:

“O Governo continua assistindo Corumbá, essa é nossa obrigação. Viemos numa sistemática desde o ex-prefeito, que teve total apoio nosso mesmo estando em trincheiras políticas diferentes. Com Ruiter não foi diferente. Mesmo sendo um grande parceiro, um grande aliado, sempre pensamos em Corumbá, nas pessoas que moram aqui, no cidadão. E a nossa missão é essa: transformar todo esse sonho dele em realidade”. Reinaldo Azambuja retornou para Campo Grande no final da tarde.