A Proposta de Emenda Constitucional 287/2016, que tramita no Congresso Federal e pretende alterar a Seguridade Social no Brasil, que abrange a Previdência Social, é tema de debate na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul novamente nesta quinta-feira (30/3). O deputado Pedro Kemp (PT) ocupou a tribuna para divulgar a posição do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“Eu trouxe aqui a carta da CNBB contra a PEC, que é a entidade soberana da Igreja Católica no Brasil, que resume o sentimento da maioria do povo deste país quanto a essa PEC. É um sentimento e de injustiça contra os trabalhadores e, principalmente, de alguns segmentos mais vulneráveis. É um grande retrocesso ao Brasil, caso seja aprovada”, lamentou o deputado.