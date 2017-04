Nova Andradina não quer cassação de prefeito

Apesar de terem tido os diplomas cassados pela Justiça Eleitoral, o prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, e seu vice, Newton Luiz de Oliveira, o “Nenão”, permanecem no poder por meio de uma liminar e têm o apoio da população.

Segundo levantamento realizado pelo instituto Ibrape, 71% dos entrevistados responderam ser contra a cassação dos dois gestores, enquanto apenas 19% se declararam a favor. 10% não responderam, disseram ser indiferentes ou não souberam opinar.

O Ibrape ainda mediu a avaliação do prefeito e 33% dos entrevistados afirmou ser ótima/boa; 42% disseram estar regular; 20% classificaram como ruim/péssima; e 5% não souberam.





Sobre a cassação

O prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, e o vice, Newton Luiz de Oliveira, tiveram os diplomas cassados no dia 22 de fevereiro deste ano pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico. Eles também foram declarados inelegíveis.

A decisão que também declarou a nulidade da eleição de outubro de 2016 para prefeito e vice foi tomada pelo juiz eleitoral José Henrique Kaster Franco, da 5ª Zona Eleitoral.

No entendimento do magistrado, Garcia e Oliveira eram beneficiados com as inserções das propagandas eleitorais no rádio em períodos sabidamente de maior audiência, em detrimento aos adversários.

Metodologia

O instituto Ibrab ouviu 296 pessoas entre os dias 23 e 25 de março. A margem de erro é de quatro pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.