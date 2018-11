Os corretores de imóveis de Mato Grosso do Sul vão às urnas, nesta quarta-feira (28), das 9 às 17h, para eleger a nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis/MS) para o triênio 2019/2021. Ao todo são 137 corretores de imóveis aptos a votarem e eles terão de escolher entre as chapas “União e Participação”, encabeçada pela atual presidente Marta Recalde Lino, e a “Proativos”, liderada por João Hercílio de Araújo Filho.

Fundado em 20 de janeiro de 1963, como Associação Profissional dos Corretores de Imóveis, o sindicato é uma entidade de classe constituído para fins de estudo, coordenação, proteção, reivindicação e representação legal da categoria com base territorial em todo o Estado. Compete ao Sindicato representar, orientar, coordenar e defender a categoria perante os poderes públicos federais, estaduais e municipais na sua base territorial.

Além disso, o Sindimóveis/MS visa criar e manter para seus filiados serviços de assistência médica, odontológica, assessoria jurídica, assistência social, lazer, palestras, cursos, e principalmente incentivar a harmonia entre a classe. A entidade não tem fins lucrativos e é mantida com a contribuição dos corretores de imóveis, pessoas físicas, pelas contribuições associativa e sindical, sendo filiada à Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci).

As chapas

A atual presidente do Sindimóveis/MS, Marta Recalde, tenta a reeleição, tendo como proposta principal a implantação do curso de TTI (Técnico em Transações Imobiliárias) para formar novos corretores. “Essa nova formação é voltada para o conhecimento de mercado, documentos de vendas diretas e financiamentos, bem como para a formação ética”, detalhou, recordando que já esteve no Sindimóveis de Minas Gerais para obter mais informações sobre a qualificação.

“Tudo que pudemos verificar in loco foi útil para fortalecer o objetivo da minha gestão de implantar o curso de TTI aqui em Mato Grosso do Sul”, detalhou Marta Recalde, prevendo uma eleição muito disputada. “Toda eleição é sempre uma caixinha de surpresa e somente na quarta-feira será possível saber o vencedor de mais esse pleito”, concluiu.

Já João Hercílio baseia sua campanha em 12 propostas, que incluem blindar a sede campo para que não seja vendida, promover a capacitação dos profissionais, criar o conselho da mulher, inovar o site com transparência e notícias, criar a cartilha do corretor, firmar convênios, oferecer assessoria jurídica gratuita, implantar delegacias sindicais nas principais cidades, elaborar a nova tabela de honorários, reativar o correspondente bancário e criar o departamento de avaliação de imóveis.

“A nossa chapa é de renovação e de quem procura uma mudança para melhor no Sindicato. Infelizmente, não temos nada e, por isso, fizemos 12 propostas, que na verdade eram 50, mas fizemos uma aglutinação, pegando mais essenciais. Porém, o nosso foco é a garantia de segurança para os corretores, pois hoje se acontecer alguma tragédia não temos apoio nenhum”, declarou João Hercílio, completando que está animado para a eleição. “Estamos trabalhando forte e a expectativa de vitória é grande”, garantiu.

Serviço

A votação será na sede do Sindimóveis/MS, localizada na Rua 7 de Setembro, nº 2.080,