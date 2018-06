Neste domingo (10), uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul e deve provocar chuvas no sul do estado. No entanto, nas demais áreas o céu só ficar parcialmente nublado, mas com períodos de céu aberto. As temperaturas ficam entre 33°C a 12°C em MS.

Na capital o dia será parcialmente nublado com temperatura máxima de 32°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a semana começa com chuvas e as temperaturas voltam a cair em todo o estado.