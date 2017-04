Nova frente fria derruba temperaturas em MS e Inmet alerta para tempestade

Preparem os cobertores e casacos que vem frio por aí. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) uma nova frente fria que se aproxima de Mato Grosso do Sul deve derrubar as temperaturas e há ainda um risco de tempestade em mais de 50 municípios do Estado.

As temperaturas começam a cair desde esta quarta-feira (26) onde a previsão é de mínima de 14° e máxima de 33° no estado. Campo Grande deve ter mínima de 19° e máxima de 27° com declínio. O tempo deve ficar nublado com pancadas de chuvas principalmente a tarde.

Na quinta as temperaturas devem continuar caindo e na sexta-feira a previsão é de mínima de 9° em Mato Grosso do Sul. O dia ficará nublado com pancadas de chuva isoladas. No sábado (29) os termômetros devem começar a registrar elevação da temperatura.