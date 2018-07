Nova frente fria será mais intensa em MS

Uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul nesta semana, prometendo derrubar as temperaturas, deixando algumas regiões com mínimas abaixo dos 10°C.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, especialmente no sábado (21), nos municípios da região sul, as temperaturas poderão ficar abaixo dos 10°C, inclusive na região de Dourados.

Na região central do estado, as mínimas poderão ficar entre 8°C e 12°C. Região norte e leste, mínimas de 14°C.

Ainda de acordo com Natálio, todas as localidades que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai, desde a madrugada até o começo da tarde, poderão ficar também com temperaturas também 8°C e 12°C.

Não deve chover na capital, mas a umidade relativa do ar vai aumentar, junto com as nuvens, a partir de sexta-feira (20).