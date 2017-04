Nova identidade visual das viaturas da polícia é exposta na 79ª Expogrande

Os veículos estão expostos no estande da Sejusp

A nova identidade visual de viaturas das polícias de Mato Grosso do Sul foi apresentada nesta terça-feira (4) pelo governador Reinaldo Azambuja. Os veículos estão expostos no estande da Sejusp, na 79ª Expogrande – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste.

Reinaldo percorreu os estantes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, para conferir os novos investimentos na Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o Governo prepara para as próximas semanas a entrega de novos investimentos, viaturas, armamentos, munições e equipamentos de proteção – cerca de R$ 60,7 milhões.

As aquisições fazem parte do maior programa de investimentos em Segurança Pública da história de Mato Grosso do Sul, o MS Mais Seguro.