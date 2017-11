A Fundação Nacional do Índio (Funai) de Mato Grosso do Sul está atuando de forma pacífica para retirar os índios que invadiram a fazenda Baia das Bugras na região do Nabileque em Porto Murtinho na quarta-feira (22).

Desde quando soube da invasão, o gerente da Funai , Paulo Rios disse ao JD1 Notícias que entrou em contato com a base do Órgão em Bonito, e estes se deslocaram até a fazenda.

A equipe esteve na manhã desta quinta-feira (23), e negociou com os indígenas que pediram que a Funai estivesse mais presente nas aldeias. Ainda de acordo com Rios , os índios "queriam apenas chamar a atenção" das autoridades competentes.

“Não houve prejuízo, destruição. Eles foram pacíficos e conversaram conosco”, disse Paulo.

A Funai acaba de confirmar que os invasores devem se retirar hoje. A pronta ação da entidade no caso revela uma nova postura, que pode ser um fator importante, para que a paz no campo seja reestabelecida em Mato Grosso do Sul.

Ligado ao deputado federal Carlos Marun, o novo superintende Paulo Rios, tem uma história totalmente diferente dos que estiveram no órgão até hoje, tendo atuado inclusive com o movimento Reaja Brasil , contra o PT nas ruas de Campo Grande.