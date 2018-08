O mesmo fato já aconteceu com o rapaz há quatro anos

Na noite de quarta-feira (22), um homem foi encontrado caído e com aproximadamente 60% do corpo queimado, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram João Marcos Neri Ramos, 42 anos, conhecido como “Dunha”, bastante ferido, na rua Floriano Peixoto.

João Marcos chegou a ser levado ao Hospital da Vida de Dourados, mas, devido a gravidade, precisou ser encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

O rapaz possui diversas passagens pela polícia e ainda não há informações sobre o que teria motivado o possível atentado.

O mesmo caso

Enquanto dormia, João Marcos foi atacado e teve 60% do corpo queimado, há aproximadamente quatro anos, no Jardim Clímax.

Conforme as informações apuradas pela polícia na época, “Dunha” estava na própria casa, na rua Antônio Emílio de Figueiredo, quando dois homens invadiram o local e atearam fogo nele.