Novas moradias serão construídas na capital

Dois projetos de lei de novos programas habitacionais da Agência Municipal de Habitação (Ehma) foram votados e aprovados, por unanimidade na Câmara Municipal de Campo Grande. Os projetos se referem à autorização para conceder subsídios, no valor total de 600 mil reais, destinados à 100 famílias da capital (6 mil reais para cada), com a finalidade de auxiliar na entrada de financiamento de empreendimentos via faixa 1,5 (renda familiar entre 1,600 a 2.600 reais) e vem dar celeridade na melhoria da habitação de interesse social em nossa cidade.

Atualmente, a EMHA atende famílias em condições de extrema precariedade, na faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal (renda familiar de até 1.800 reais). Esta é uma maneira inovadora de contribuir para que o cidadão consiga financiar a casa própria.

O sorteio das cotas para financiamento de casas e apartamentos deverá acontecer durante o próximo "Feirão Habita Campo Grande", entre os dias 23 e 25 de agosto. O evento criado pela EMHA disponibilizará à população diversos produtos e serviços no segmento da habitação de interesse social.

Novo empreendimento

Outro projeto que tramitou na Casa de Leis foi a desafetação da área destinada à construção de mais 288 apartamentos no bairro Alves Pereira. O Residencial Nashville atenderá mais de mil cidadãos. O processo de desafetação é necessário para regularizar a área de 20,6 mil metros quadrados a fim de dar prosseguimento do processo para início da construção junto à Caixa Econômica, agente financeiro, a fim de receber o recurso de mais de 50 milhões de reais oriundo do Ministério das Cidades.

Por unanimidade, os dois projetos de lei foram aprovados pelo Legislativo Municipal. O vereador Carlão considerou imprescindível o apoio da Câmara ao prefeito Marcos Trad. “Tudo o que for para contribuir no trabalho do prefeito, a fim de melhorar o cenário da habitação, é válido”, considerou.

Para o vereador Wellington, a Casa de Leis tem o dever de ajudar o Executivo Municipal a encontrar soluções eficazes para sanar os problemas de moradia em Campo Grande. “São dois projetos de extrema importância para contribuir na diminuição do déficit habitacional. Por isso votei sim”.

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, o apoio da Câmara de Vereadores é vital para que o trabalho da pasta possa atender, de fato, às expectativas da população. “Após mais de quatro anos de nulidade em projetos habitacionais, nessa gestão temos o dever de apresentar soluções inovadoras e definitivas na habitação de interesse social. O apoio dos vereadores se faz presente e nos deixa mais conscientes de que nosso trabalho está na direção certa”, finalizou.