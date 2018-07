Novas redes de esgoto estão sendo instaladas nas obras do “Reviva Centro”, em Campo Grande. A rede parte de duas frentes – da avenida Fernando Corrêa da Costa e da rua Maracaju. A Engepar, empresa que administra o projeto, decidiu abrir uma nova frente de trabalho para atuar na extravasão da Maracaju, abrindo caminho para as obras de drenagem. As reformas já completaram um mês.

No cruzamento da avenida Fernando Corrêa da Costa com a rua 14 de Julho, também está sendo feita a implantação das caixas “XA” para instalação de equipamentos de telefonia. As caixas servem como galerias subterrâneas e serão instaladas em vários cruzamentos ao longo da via.

Na rua 26 de Agosto com a 14 de Julho, está sendo realizado o trabalho de escavação, onde foram encontradas inúmeras interferências no perímetro, tais como rede de água e redes de telefonia, o que atrasou o andamento das obras.

Nas escavações profundas estão sendo utilizados escoramentos adequados para a proteção dos trabalhadores, seguindo as normas vigentes. No cruzamento das ruas 7 de Setembro com a 14 de Julho estão sendo realizadas as escavações para instalação de novos poços de visita. Ao término dessa tarefa, a frente de obras continuará com a execução da rede de esgoto na calçada no sentido rua 15 de novembro.