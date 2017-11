Nove Projetos de Lei estão em pauta na Câmara nesta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam nove Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (16). A sessão contará com a participação do Comandante de Polícia Militar, Coronel Waldir Acosta, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre os resultados das ações da Polícia Militar em Campo Grande.

Em segunda discussão e votação serão votados quatro Projetos. O Projeto de Lei n. 8.546/17, que institui a “Semana do Produtor Rural” em Campo Grande. O PL n. 8.548/17, que dispõe sobre a apresentação artística em logradouros públicos, preferencialmente em terminais de transporte coletivo e praças públicas na Capital.

Também o Projeto de Lei n. 8.549/17 substitutivo ao Projeto de Lei n. 8.521/17, que institui o mês da acuidade visual no calendário oficial na Rede Municipal de Ensino – Reme. Ainda o PL n. 8.550/17, que institui os espaços destinados aos “Ecopontos Culturais” na cidade de Campo Grande.

Já em primeira discussão e votação serão votados outros cinco Projetos:

- Projeto de Lei n. 8.644/17, que denomina de “Esplanada Ferroviária Governador Pedro Pedrossian” todo o complexo ferroviário localizado na Avenida Calógeras, em Campo Grande.

- Projeto de Lei n. 8.645/17, que altera a redação do Art. 3º da Lei 5.291 de 08 de janeiro de 2014, que estabelece normas para a denominação e alteração de nome de próprios e logradouros.

- Projeto de Lei n. 8.664/17, que institui o Dia do Carpinteiro e do Marceneiro no município de Campo Grande.

- Projeto de Lei n. 8.669/17, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional Nutricionista no município de Campo Grande.

- Projeto de Lei n. 8.670/17, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional da Beleza.