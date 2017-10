Novembro começa com apresentações especiais na Morada dos Baís

O mês de novembro começa com apresentações especiais e opções para quem quer curtir samba de raíz, pop rock e música regional. A programação musical acontece de quarta a sábado, às 20h.

Na quarta-feira (1°), animação fica sob o comando do cantor Luiz Café. Ele leva o show “Pout Porri Homenageia”, com um repertório com muito samba de raiz e vai fazer os apaixonados pelo estilo reviverem grandes composições de artistas consagrados. No show, outros três cantores vão compartilhar o palco: Marinho, Paulinho do Banjo e Evaldo Vilela, o “Pixote”. Nayara Thomaz faz a mestre de bateria.

No feriado do Dia de Finados, na próxima quinta-feira (2), o Sesc estará fechado.

A programação volta na sexta-feira (3) com o show do Dagata e os Aluízios, uma das bandas de pop rock mais antigas do interior do Estado, com 16 anos de carreira. Pela primeira vez no Sesc Morada, o grupo traz música autoral.

Para encerrar a semana, no sábado (4), a música regional se fará presente nas vozes de Celito Espíndola e Paulo Simões, que se unem para homenagear o ícone sul-mato-grossense Paulo Gê, que está impossibilitado de tocar em virtude da diabetes. No repertório, canções emocionantes que marcaram a música regional.