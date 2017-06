Novo Plano Diretor escutará 74 bairros

Na próxima segunda-feira (19) a Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) dará início às reuniões com a população para discutir a modelagem final da revisão do Plano Diretor de Campo Grande. Serão realizadas reuniões em 74 bairros da Capital.

De acordo com a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues a agência quer ouvir a população e assim fazer o melhor Plano Diretor que a cidade já teve. Em conversa com a redação do JD1 Notícias, Berenice contou que quando Marquinhos Trad assumiu a prefeitura o processo já havia sido iniciado pela gestão anterior, mas ao retomar o projeto percebeu que a população poderia ser ouvida de uma melhor forma.

Então a consultora contratada juntou o material já produzido, organizou e a prefeitura estará realizando reuniões nos 74 bairros de Campo Grande a partir de segunda-feira. O objetivo é realizar reuniões em quatro bairros diferentes todas as noites e encerrar os encontros no dia 28 de julho.

Depois disso, técnicos da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a UFMS por intermédio da FAPEC- Observatório de Arquitetura e Urbanismo-, trabalharão na formação da modelagem final do projeto de lei de revisão do plano Diretor de Campo Grande, que será apresentado para discussão em duas audiências públicas onde serão, também, recebidas contribuições da população.

Ainda segundo a Diretora-Presidente, será produzido um vídeo de cerca de cinco minutos para cada bairro visitado. “Faremos um vídeo curto onde vamos falar um pouco sobre o perfil do bairro. O valor do parcelamento de imóveis, os bairros limites, a população, renda per capita, quantas crianças, jovens, homens, idosos e mulheres têm no bairro, qual atividade exercida, se é comércio ou serviço”, explica.

Para saber a opinião da população, ainda será aplicado um questionário onde cada morador poderá dizer o que há de melhor e pior em seu bairro. “O que a gente achar de melhor podemos replicar para outros bairros. Perguntamos o que precisa ser melhorado. Algumas perguntas são em relação ao serviço de coleta de lixo e abastecimento de água”, conta.

Com as respostas desse questionário, Berenice conta que será feita uma matriz para traçar o que foi apontado como melhor e pior. “Serve para estabelecer diretrizes para o ordenamento da cidade, indicativos do que possa ser resolvido em cada bairro e elaborar planos, programas, projetos e ações”, diz.

As reuniões acontecerão da 18h30 às 20h30 em escolas municipais e estaduais, e não havendo nenhuma das duas, serão realizadas em escolas particulares.