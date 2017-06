Novo prazo para recolhimento do ICMS representa avanço para setor empresarial

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, se reuniu no dia 28 de junho com a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) para debater ações direcionadas ao setor empresarial.

Na oportunidade o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, apontou o aumento do prazo para pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) como mais um avanço para o desenvolvimento do setor no Estado. “Esse prazo de 15 dias é uma luta antiga de quem paga a substituição tributária. Há muito tempo fazemos essa solicitação, para outros Governos inclusive. Essa ação desburocratiza, e dá mais liberdade aos nossos comerciantes” ressaltou Polidoro.

O anúncio da flexibilização do regime de Substituição Tributária, com prazo de até 15 dias para o recolhimento de ICMS, foi feito no início da semana pelo governador Reinaldo Azambuja. A expectativa é que o novo formato de arrecadação passe a vigorar em meados de julho, após a publicação do decreto que altera o modelo de recolhimento de Imposto.

O titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca que a medida incentiva o crescimento sustentável de Mato Grosso do Sul. “Essa é uma ação que além de desburocratizar o sistema fiscal, estimula a retomada do crescimento econômico do Estado. São medidas que trarão benefícios para todos os setores” pontuou. Reafirmando o compromisso do Governo com o setor empresarial.

Iniciativas como o E-fornecedor, plataforma digital que desburocratiza o sistema de cadastro de fornecedores permitindo que o cadastro seja 100% online, e o Plano de Compras Governamentais, que fortalece a participação dos empresários do Estado nos processos licitatórios da administração estadual, foram alguns dos temas abordados na reunião.

Em parceria com a ACICG, a SAD realizou no início desta semana (26, 27 e 28 de junho) oficinas de capacitação do E-fornecedor para cerca de 100 empresários. O foco do treinamento foi orientar sobre como utilizar a nova plataforma online, tanto para consulta quanto para cadastro de fornecedores que desejam participar de processos licitatórios do Poder Executivo Estadual.

Além do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, participaram da reunião o diretor Renato Paniago da Silva, e os membros do conselho sênior, Normann Kallmus e Gilberto Félix.