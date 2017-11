Novos alvarás de táxi ainda não foram liberados

A lista dos novos alvarás para operar serviço de táxi em Campo Grande ainda não foi divulgada pela Prefeitura da Capital. Após passar o prazo para liberação, o o vereador Eduardo Romero (Rede) encaminhou ofício ao gabinete do prefeito, Agereg e Agetran solicitando informações sobre o andamento do processo.

A demora na entrega dos alvarás tem deixando os motoristas auxiliares, conhecidos como curiangos, ainda sem poder comemorar a titularidade de um alvará e trabalhar sem subordinação de permissionários.

O representante dos motoristas auxiliares, Ednaldo Ribeiro destaca que os curiangos estão na expectativa da liberação dos alvarás para trabalhar. ‘Esperamos que no máximo até dezembro a gente já esteja trabalhando’, diz na expectativa do movimento no comércio para as festas de final de ano.

Processo

O Diário Oficial de 21 de agosto de 2017 trouxe a publicação da concorrência para táxi estipulando o prazo de 5 de outubro para entrega das propostas e também o aviso de concorrência para entrega das propostas para mototáxi, no dia 16 de outubro.

Foram entregues 236 propostas de interessados em 217 vagas para operar serviço de táxi. A promessa da prefeitura era de revelar os nomes dos aptos em Diário Oficial em até 20 dias, a partir da publicação dos editais de concorrência, mas nada ainda não foi publicado.

As respostas ainda não foram encaminhadas ao gabinete do parlamentar.