Novos Estados recebe ação da Funtrab neste sábado

Neste sábado(1º.7), o bairro Novos Estados recebe a ação ‘A-Tenda do Trabalhador’, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS) . O atendimento estará concentrado na praça do Leão, localizada na rua Marquês de Leão, no Novo Minas Gerais, a partir das 8h.

Serão oferecidos, entre outros serviços, emissão de Carteira de Trabalho, cadastro do trabalhador, encaminhamento para vagas de trabalho, seguro-desemprego, microcrédito, oficinas de artesanato com exposição e venda de produtos artesanais.

A Casa de Qualificação da Funtrab disponibilizará também cortes de cabelo, manicure e design de sobrancelhas. As pessoas que necessitarem também poderão receber orientações jurídicas.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação, Wilton Acosta, “a Funtrab se aproxima cada vez mais do trabalhador com essas ações, levando atendimento às comunidades e beneficiando pessoas que nem sempre têm condições de se deslocar ao centro da cidade para encaminhar suas demandas”.

Os trabalhos serão realizados contando com apoio de associações de moradores e empresários da região. Durante a semana que antecede a ação, várias vagas de emprego foram disponibilizadas por empreendedores e serão oferecidas aos moradores do bairro. A iniciativa tem como objetivo beneficiar tanto o empregador como o trabalhador uma vez que, morando na região diminui a possibilidade de faltas ou atrasos ao serviço.

Oficinas de artesanato

A Funtrab em parceria com a Feirart’s MS – Associação de artesãos, com o objetivo de fomentar o trabalho e a estimulação de renda, durante a ação realizará exposição e comercialização de trabalhos artesanais, oferecendo três oficinas: decoração em garrafas, reutilização de cd’s e bijuterias com lacres de latinhas.