A cota que deixou novos milionários em Campo Grande com a Mega Sena da Virada teve um investimento de R$ 2.205 que foram divididos em três apostas e os contemplados, segundo apurado pela reportagem são bombeiros e fizeram as apostas com números aleatórios.

O bolão que será dividido entre dez pessoas, teve como ganhadora uma aposta com nove números, na lotérica Ferradura da Sorte no Centro da Capital. Os nomes não foram revelados, mas temos dez novos milionários na Cidade Morena.