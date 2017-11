Núcleo de projeto de futebol será inaugurado no bairro Pioneira no sábado

A Prefeitura de Campo Grande inaugura, neste sábado (2), a 12ª Escola Pública de Futebol, no bairro Pioneira. A ação acontecerá, às 9 horas, no campo localizado na Rua Joana D’Arc, 60, mesmo local onde as aulas acontecerão durante a semana.

“O núcleo atenderá 60 jovens de 10 a 14 anos que receberão os treinamentos para formação esportiva na modalidade com o ex-jogador Ferrinho, com quem os participantes poderão aprender os primeiros passes da arte de jogar futebol”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra.

Ferrinho, que como jogador, defendeu as equipes do Operário, Comercial e do hoje extinto Taveirópolis, também já foi treinador dos times das categorias de base nas equipes do Centro Esportivo Nova Esperança (CENE) e o Guaicurus. Além disso, participou como técnico de quatro Copas São Paulo de Futebol Junior, onde conviveu com experientes treinadores e pode assimilar as evoluções táticas apresentadas nas ocasiões nas competições.

Animado com a participação no Projeto, Ferrinho aposta na sua experiência para formar novos atletas. “É uma honra e me sinto gratificado pelo reconhecimento da administração, pois tenho uma boa experiência no trabalho de base e espeto dar sequencia ao que venho fazendo que é ensinar e quem sabe descobrir novos talentos para o futebol da Capital”, afirmou Ferrinho.

No bairro Pioneira

A Escola Pública de Futebol no bairro Pioneira funcionará no campo localizado na Rua Joana D’arc, 60, ao lado do SAMU. As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras das 8h30 às 10h30 e das 15h às 17h. Já as aulas aos sábados serão das 8h30 às 11h30. As inscrições estão abertas na biblioteca em frente ao campo.

O projeto, que iniciou em abril deste ano em parceria com a Cooperativa Sicredi, já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Campo da Sisep e Ginásio Guanandizão, além dos Distritos de Rochedinho e Anhanduí.