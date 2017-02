Núcleos de saúde recebem câmaras frias e Saúde lança edital para obras

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos publicou nesta terça-feira (14) a ordem de execução de serviços para a adequação de núcleos regionais de saúde. A publicação adequa as câmaras frias dos núcleos localizados nos municípios de Coxim, Jardim e Nova Andradina.

As câmaras frias são usualmente utilizadas para o armazenamento de vacinas e outros medicamentos. Com recursos de mais de R$ 130 mil, a adequação faz parte da estratégia de reestruturação dos serviços de saúde implantada pelo Governo do Estado, reforçando a disponibilidade dos serviços à população. O extrato está publicado na página 6 do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14).

Novas medidas para projetos

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) também publicou nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado, o aviso de licitação para a contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e complementares as obras da saúde em Mato Grosso do Sul. Desde o ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde assumiu a competência de coordenar e executar os projetos. Entre os primeiros projetos a serem executados está a construção de um prédio anexo de aproximadamente 8000m² para abrigar o Centro de Reabilitação, Ambulatório e Farmácia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

O edital está disponível no site www.centraldecompras.ms.gov.br , além dos adendos e demais avisos.