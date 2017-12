Num surto de raiva mulher agride companheiro com pedaço de cano

Na tarde de terça-feira (12) uma mulher, identificada como Marta Florentino Godoi (31), agrediu seu companheiro Vagner da Cruz Teran (34) com um pedaço de cano e ateou fogo em seus pertences.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato. Supostamente Marta em um surto de raiva agredir seu companheiro com socos e um pedaço de cano, ateando fogo nos pertences do mesmo, queimando suas roupas, calçados e documentos pessoais.

Vagner foi encontrado pelos policiais com lesões na mão direita, perna direita e região torácica. Ele relatou que, depois que sua mulher ateou fogo nos pertences, saiu e foi para casa de sua mãe, onde foi encontrada. Marta reclamou de dores no pescoço e que foi lesionada na hora da briga com seu companheiro.

Ambos foram conduzidos para a delegacia para as devidas providência. Na delegacia, em conversa com Vagner, o mesmo disse que não agrediu Marta, apenas segurou os seus braços para trás no momento em que ela o agrediu com um pedaço de cano. A mulher confirmou a versão de Vagner.