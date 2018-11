A redução de 65% no número de acidentes trânsito ao longo da avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande, foram anunciadas no portal oficial do governo do estado. A via foi revitalizada e concluída no mês de junho deste ano e até o momento foram registrados 13 acidentes no local.

Durante anos, a pista foi alvo de reclamações pela falta de segurança. Os moradores da região e usuários reivindicavam sinalização, recapeamento e a duplicação da via.

“O problema era a avenida toda. Não tinha acostamento, em alguns pontos acumulava água, o asfalto não estava em boas condições, era remendo em cima de remendo e direto acontecia acidente aqui”, lembra o instrutor de autoescola Thiago Diogo, 31 anos, que trabalha e mora na região e agora comemora o aumento da segurança na via.

Segundo dados de relatório do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), entre junho e setembro, de 2015, cerca de um ano antes do início das obras, o número de colisões somava quase o triplo: 37.

O chefe do setor de fiscalização do Detran, André Canuto, esclarece que “até aconteceram alguns acidentes depois da reforma, mas foram causados pela imprudência do condutor, que abusa da velocidade e não respeita a sinalização”.

Problema antigo

A Euler de Azevedo é utilizada diariamente como rota para quem vai a Rochedo e para as rodovias BR-163 e BR-262, além de ser acesso para populosos bairros como o conjunto José Abrão, Vila Nasser e Zé Pereira.

As obras foram iniciadas em julho de 2016, com investimento do Governo do Estado de R$ 17,5 milhões, oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundesul). Entre as melhorias, a avenida teve a pista duplicada, o asfalto foi recapeado e foram instaladas muretas de contenção, cinco semáforos, faixas de pedestre, sendo duas passarelas elevadas (traffic calming).